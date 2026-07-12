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В Севастополе ввели временное ограничение электроснабжения

В Севастополе временно ограничили электроснабжение для ликвидации перегруза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Временные ограничения электроснабжения введены в Севастополе для недопущения аварии во всей энергосистеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».

По его словам, на объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

«Укропаблики пишут о якобы “взрыве” чего-то крупного в Севастополе, намекая на Балаклавскую ТЭС. Это ложь», — подчеркнул губернатор.

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