У северных Курил произошло землетрясение

«Землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в 289 километрах северо-западнее необитаемого острова Онекотан зарегистрировано в ночь на 12 июля. Очаг подземных толчков залегал на глубине 456 километров под морским дном», — рассказала сейсмолог.