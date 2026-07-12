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У северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Охотском море у северных Курил.

Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Охотском море у северных Курил в ночь на воскресенье, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в 289 километрах северо-западнее необитаемого острова Онекотан зарегистрировано в ночь на 12 июля. Очаг подземных толчков залегал на глубине 456 километров под морским дном», — рассказала сейсмолог.

По информации Семеновой, землетрясение в населенных пунктах Сахалина и Курил не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.