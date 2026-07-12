ВВС США подняли истребители над Оманским заливом из-за конфликта с Ираном

Сразу несколько американских самолётов подняты в воздух над Оманским заливом и прилегающими территориями на фоне резкого обострения американо-иранского конфликта.
Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным полётной информации, в небе сейчас дежурят как минимум три воздушных танкера, включая две модификации Boeing, а также один самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Sentry.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видит перспектив заключения сделки с Ираном, несмотря на продолжающиеся усилия американских переговорщиков.
8 июля Трамп допустил, что США могут захватить иранский остров Харк.