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ВВС США подняли истребители над Оманским заливом из-за конфликта с Ираном

Сразу несколько американских самолётов подняты в воздух над Оманским заливом и прилегающими территориями на фоне резкого обострения американо-иранского конфликта.

Источник: RT на русском

Сразу несколько американских самолётов подняты в воздух над Оманским заливом и прилегающими территориями на фоне резкого обострения американо-иранского конфликта.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным полётной информации, в небе сейчас дежурят как минимум три воздушных танкера, включая две модификации Boeing, а также один самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Sentry.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видит перспектив заключения сделки с Ираном, несмотря на продолжающиеся усилия американских переговорщиков.

8 июля Трамп допустил, что США могут захватить иранский остров Харк.

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