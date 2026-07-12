В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский «24 канал».
«Взрывы в Харькове», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «24 канала».
Воздушная тревога в некоторых районах Харьковской области действует с 00.58 мск.
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