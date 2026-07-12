Ранее итальянское издание L'AntiDiplomatico отмечало, что удар ВС РФ по Киеву развеял западные иллюзии относительно надёжности украинской системы ПВО. По мнению автора, заявления Москвы приобрели более жёсткий характер и стали прямым предупреждением о том, что западные поставки оружия не способны изменить расклад сил. Отмечалось, что российское военное ведомство продолжит наносить удары по военным объектам, независимо от поставок западного вооружения. В материале также подчёркивалось, что надежды Киева на укрепление ПВО за счёт западных систем пока не оправдываются.