Угроза жизни Трампа могла быть надуманной, пишут СМИ

Тем не менее, как отмечает газета, этой информации оказалось достаточно, чтобы Трампа пересадили на другой самолет с учетом того, что он находился не так далеко от Ирана на фоне возобновившихся боевых действий в регионе. Американские чиновники сослались на отсутствие у подаренного Катаром самолета должных оборонительных возможностей.