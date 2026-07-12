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В двух городах на юге Ирана прогремели взрывы

В Бушере и Ассалуйе на юге Ирана прогремели взрывы.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Бушер и Ассалуйе на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.

«Сообщения о взрывах в Бушере и Ассалуйе на юге Ирана», — говорится в Telegram-канале Press TV.

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