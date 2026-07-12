В двух городах на юге Ирана прогремели взрывы

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Бушер и Ассалуйе на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV.
«Сообщения о взрывах в Бушере и Ассалуйе на юге Ирана», — говорится в Telegram-канале Press TV.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше