Комбат Бизон: оставшиеся в Константиновке ВСУ подрываются на своих же минах

Кроме того, командование ВСУ бросило личный состав в Константиновке для создания эффекта контроля города и не доводит актуальную информацию своим военнослужащим. «Их там просто на убой оставили для того, чтобы делать вид, что Константиновка под их контролем. Ничего им не говорят. Им максимум что доводят, что там, возможно, пару разведывательных групп где-то российских осталось», — отметил комбат.