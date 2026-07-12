ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Оставшиеся группы Вооруженных сил Украины в Константиновке подрываются на разбросанных своим командованием минах, рассказал ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон.
«Они пытаются город минировать полностью, но они не предупреждают своих же, что там заминировано. Сколько раз наблюдали, как они идут к зданию и там же подрываются на своих же минах», — сказал Бизон.
Кроме того, командование ВСУ бросило личный состав в Константиновке для создания эффекта контроля города и не доводит актуальную информацию своим военнослужащим. «Их там просто на убой оставили для того, чтобы делать вид, что Константиновка под их контролем. Ничего им не говорят. Им максимум что доводят, что там, возможно, пару разведывательных групп где-то российских осталось», — отметил комбат.