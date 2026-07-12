Взрывы прогремели в иранских Бушере и Ассалуйе

Взрывы прогремели в городах Бушер и Ассалуйе на юге Ирана.
Об этом сообщил Press TV.
По данным телеканала, взрывы были слышны в обоих городах.
«Сообщения о взрывах в Бушере и Ассалуйе на юге Ирана», — говорится в публикации.
9 июля два взрыва произошли в районе портового города Бушер на юге Ирана.
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