В Севастополе сбили четыре беспилотника ВСУ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре вражеских БПЛА в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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