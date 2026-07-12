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В Севастополе сбили четыре беспилотника ВСУ

Развожаев: силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Севастополе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре вражеских БПЛА в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Балаклавском районе», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

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