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ВС США вновь наносят удары по Ирану, пишут СМИ

Axios: ВС США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива.

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Американские вооруженные силы наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, утверждает издание Axios со ссылкой на источники.

«Американские военные наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на атаку КСИР на торговое судно, сообщил американский чиновник», — написал в соцсети X корреспондент Axios Барак Равид.

По информации телеканала Press TV, опубликованной ранее, корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

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