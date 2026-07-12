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Взрывы в Бушере и Ассалуйе: что известно на данный момент

На юге Ирана в городах Бушер и Ассалуйе прогремели взрывы.

На юге Ирана в городах Бушер и Ассалуйе прогремели взрывы. Об этом сообщает иранский государственный телеканал Press TV.

По данным телеканала, звуки взрывов были слышны в обоих населенных пунктах, расположенных в провинции Бушер на побережье Персидского залива. Информация о пострадавших или возможных разрушениях не приводится.

Как передает Press TV, сообщения о взрывах поступили из обоих городов. Ранее иранские СМИ уже информировали о взрывах на островах Кешм и Харк, а также в портовых городах Сирик и Бендер-Аббас.

Официальных комментариев от властей Ирана о причинах произошедшего и характере взрывов пока не поступало. Информационные агентства страны, в том числе Mehr, распространили сообщения о произошедшем, не уточняя деталей.

В последние дни это не первые сообщения о взрывах в регионе: накануне звуки взрывов раздавались в окрестностях городов Конарак, Чогадек и Бушер, где расположена единственная в Иране атомная электростанция.

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