ВВС США подняли авиацию над Оманским заливом

Иран закрыл Ормузский пролив, пока США не прекратят вмешательство в регионе. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции. Иранская сторона также сообщила о судне, которое попыталось пройти через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту. По версии КСИР, оно отключило системы, из-за чего возникла угроза безопасности на море. По судну были сделаны предупредительные выстрелы. После этого оно было остановлено.