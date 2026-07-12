Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВВС США подняли авиацию над Оманским заливом

Авиация Военно-воздушных сил США активизировалась над акваторией Оманского залива и сопредельных территорий на фоне эскалации напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Согласно информации с сервисов мониторинга авиаперемещений, в небе зафиксировали минимум три летательных аппарата-заправщика: два KC-135R Stratotanker и один KC-46A Pegasus.

Кроме того, в зоне наблюдения обнаружили самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry. Других сведений о маршрутах и целях полётов пока нет. Американское военное ведомство официально не комментировало ситуацию.

Иран закрыл Ормузский пролив, пока США не прекратят вмешательство в регионе. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции. Иранская сторона также сообщила о судне, которое попыталось пройти через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту. По версии КСИР, оно отключило системы, из-за чего возникла угроза безопасности на море. По судну были сделаны предупредительные выстрелы. После этого оно было остановлено.

Всё о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше