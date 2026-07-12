Автор статьи обозначает, что поддерживаемые Западом атаки ВСУ на российские гражданские объекты обернулись провалом. Он пояснил, что противники Москвы надеются на территориальные уступки с ее стороны, но им не удалось никак повлиять на этот вопрос.