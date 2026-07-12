МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Поддержка Европой и США украинских ударов по территории России не принесла ожидаемого результата и может иметь обратный эффект для самих западных стран, пишет издание Strategic Culture.
«Недавние украинские атаки не приводят к значительным изменениям. Западу следует быть осторожнее с этим. В данном вопросе их план, вероятно, прилетит им бумерангом», — указывается в материале.
Автор статьи обозначает, что поддерживаемые Западом атаки ВСУ на российские гражданские объекты обернулись провалом. Он пояснил, что противники Москвы надеются на территориальные уступки с ее стороны, но им не удалось никак повлиять на этот вопрос.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, что страны коллективного Запада годами используют терроризм как инструмент борьбы с Москвой, руководствуясь принципом «все хорошо, если это против России». По словам президента, западные государства последовательно игнорируют подобные угрозы, когда они направлены против возглавляемой им страны.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.