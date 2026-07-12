Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: силы РФ выдавливают ВСУ из Писаревки и зачищают местность

Военный эксперт отметил успехи российских бойцов.

ЛУГАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Военные РФ выдавливают Вооруженные силы Украиныиз Писаревки Сумской области и ведут зачистку местности, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Говоря за сумское направление, хочу отметить успехи наших войск на восточных окраинах Писаревки. Идет планомерная операция по выдавливанию украинских боевиков и зачистка местности восточнее данного населенного пункта», — сказал он.

5 июля Марочко сообщал ТАСС, что российские силы за неделю расширили зону контроля у Иволжанского Сумской области и наступают на соседнюю Писаревку.