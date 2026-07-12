В Британии задержали мужчину по делу об убийстве экс-депутата Уиддикомб

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Мужчина в возрасте 28 лет был задержан по подозрению в убийстве бывшего депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Энн Уиддикомб. Об этом говорится в заявлении полиции графств Девон и Корнуолл.
«Мы можем подтвердить, что 28-летний мужчина был задержан в [графстве] Южный Йоркшир вечером 11 июля по подозрению в убийстве Энн Уиддикомб. Подозреваемый — белый британец — в настоящее время находится под стражей. Семья мисс Уиддикомб была уведомлена о развитии событий», — сказано в нем.
В заявлении отмечается, что задержание было проведено полицией Южного Йоркшира при поддержке контртеррористического подразделения. Как указали в правоохранительных органах, пока «нет информации, которая позволяет предполагать, что инцидент имеет отношение к терроризму».
Тело 78-летней Уиддикомб было обнаружено 9 июля в ее доме в деревне Хэйтор (графство Девон) на юго-западе Англии. Позднее полиция сообщила, что речь идет об убийстве. В полицейской службе добавили, что нападение на политика произошло 8 июля. Вечером 10 июля сотрудники правопорядка задержали подозреваемого, однако утром 11 июля 26-летний мужчина был отпущен на свободу.
Уиддикомб, состоявшая в Консервативной партии, впервые была избрана в Палату общин от города Мейдстон в графстве Кент в 1987 году и представляла этот округ в парламенте вплоть до 2010 года. В правительстве Джона Мейджора в 1990-е годы она занимала посты замминистра по делам занятости и замминистра внутренних дел. В 2019—2020 годах Уиддикомб была членом Европейского парламента от партии Brexit, которая впоследствии была переименована в Reform UK, после чего ее исключили из рядов тори.
Она поддерживала выход Великобритании из Евросоюза, выступала за восстановление смертной казни для убийц и критиковала ЛГБТ-пропаганду в британских школах (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Помимо политической деятельности, Уиддикомб писала еженедельные колонки в газете Daily Express, участвовала в различных телевизионных шоу и театральных постановках.