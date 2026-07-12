Экс-аналитик ЦРУ заявил об ослаблении обороны Украины

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская оборона, по его оценке, постепенно теряет устойчивость по всей линии боевого соприкосновения. Он отметил, что российские силы ведут боевые действия сразу на нескольких направлениях, из-за чего украинским войскам приходится распределять ресурсы, что, по его мнению, ослабляет их позиции.
Эксперт также выразил мнение, что момент серьезного ухудшения ситуации для украинской стороны может наступить в ближайшей перспективе. При этом он подчеркнул, что не берется назвать точные сроки возможного развития событий.
Кроме того, Джонсон заявил, что, по его мнению, стратегия НАТО в украинском конфликте не достигла поставленных целей. Он считает, что вместо ослабления России альянс столкнулся с усилением российского военно-промышленного потенциала, а внутри самого блока, по его словам, усиливаются разногласия между союзниками.
Ранее Джонсон заявил, что наибольший ущерб вооруженным силам Украины наносят российские планирующие авиабомбы.