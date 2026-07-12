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США нанесли новую серию ударов по Ирану

Центральное командование ВС США заявило о начале серии ударов по территории Ирана. Там добавили, что атака стала ответом на удар Ирана по контейнеровозу GFS Galaxy, который проходил через Ормузский пролив.

Центральное командование ВС США заявило о начале серии ударов по территории Ирана. Там добавили, что атака стала ответом на удар Ирана по контейнеровозу GFS Galaxy, который проходил через Ормузский пролив.

Иранский телеканал Press TV передает, что взрывы слышны в городах Бушер и Ассалуйе. Оба находятся на побережье Персидского залива.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Государственные СМИ также передавали, что Иран сделал предупредительные выстрелы по судну, которое пыталось пересечь Ормузский пролив.

Как заявило Центральное командование США, на борту GFS Galaxy, шедшего через пролив под флагом Панамы, начался пожар. Машинное отделение судна получило значительные повреждения. Один член экипажа пропал без вести.

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