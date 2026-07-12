Взрывы прогремели в портах Ирана и на острове Кешм

Звуки взрывов были слышны в иранских портах Бендер-Аббас, Сирик и на острове Кешм.
Об этом сообщает Mehr со ссылкой на местные источники.
По их данным, взрывы были слышны в нескольких районах Бендер-Аббаса и на острове Кешм. Губернатор острова заявил, что пострадавших на острове нет.
Также звуки взрывов отмечаются в районах Чабахар и Кенарк на юго-востоке Ирана.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.
Телеканал Press TV написал, что взрывы прогремели в иранских городах Бушер и Ассалуйе.
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