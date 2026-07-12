Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Россия побеждает»: кипрский журналист рассказал о признании Залужного

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала заявил, что бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей недавней публикации фактически признал поражение Киева в конфликте с Россией.

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала заявил, что бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей недавней публикации фактически признал поражение Киева в конфликте с Россией.

По словам обозревателя, в статье, опубликованной в британской газете The Telegraph, Залужный указал, что коллективному Западу пока не следует заявлять о победе. Христофору подчеркнул, что при детальном прочтении материала и отсеивании «чуши» становится очевидно: автор фактически говорит о том, что Украина терпит поражение, а Россия побеждает.

На этой неделе Валерий Залужный действительно выпустил в The Telegraph материал, в котором обратил внимание на серьезное напряжение в вопросе западной поддержки Украины. Он отметил, что изменения в политическом курсе США и Европы создают множество вызовов для безопасности Киева.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об уверенности в достижении целей специальной военной операции. Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также информировал об успешном продвижении российских войск на линии фронта и создании буферной зоны.

Читайте также: Экс-аналитик ЦРУ сообщил об ослаблении украинской обороны.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше