По словам обозревателя, в статье, опубликованной в британской газете The Telegraph, Залужный указал, что коллективному Западу пока не следует заявлять о победе. Христофору подчеркнул, что при детальном прочтении материала и отсеивании «чуши» становится очевидно: автор фактически говорит о том, что Украина терпит поражение, а Россия побеждает.