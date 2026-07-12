Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала заявил, что бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей недавней публикации фактически признал поражение Киева в конфликте с Россией.
По словам обозревателя, в статье, опубликованной в британской газете The Telegraph, Залужный указал, что коллективному Западу пока не следует заявлять о победе. Христофору подчеркнул, что при детальном прочтении материала и отсеивании «чуши» становится очевидно: автор фактически говорит о том, что Украина терпит поражение, а Россия побеждает.
На этой неделе Валерий Залужный действительно выпустил в The Telegraph материал, в котором обратил внимание на серьезное напряжение в вопросе западной поддержки Украины. Он отметил, что изменения в политическом курсе США и Европы создают множество вызовов для безопасности Киева.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об уверенности в достижении целей специальной военной операции. Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также информировал об успешном продвижении российских войск на линии фронта и создании буферной зоны.
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