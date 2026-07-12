Губернатор Приморья поздравил жителей края с Днем рыбака

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравляет жителей края с Днем рыбака. Глава региона еще раз подчеркнул важность рыбной отрасли для экономики края. В этом промысле трудятся более 12 тысяч человек, а приморские компании ежегодно добывают около 900 тысяч тонн водных биоресурсов — пятую часть всего российского вылова.
17 новых судов вышли на промысел, а еще 25 заложены на верфях. Суммарные вложения превысили 48 миллиардов рублей.
«День рыбака в нашем крае уже давно стал не только профессиональным, но и народным — многие жители Приморья регулярно выезжают с удочкой на речку или морское побережье. Всех наших рыбаков объединяет бережное отношение к природе, уважение к традициям и волевой характер. Пусть морские и житейские штормы обходят вас стороной. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и отличных уловов», — поздравляет с Днем рыбака губернатор Приморья.