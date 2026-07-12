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WSJ: США не считают реальной угрозу жизни Трампа от Ирана

Несмотря на это, американский лидер сменил самолет, покидая саммит НАТО.

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Американские чиновники не сочли полностью убедительной полученную от Израиля информацию о якобы угрозе покушения на президента США Дональда Трампа со стороны Тегерана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее американский лидер из соображений безопасности покинул саммит НАТО в Турции не на новом самолете, подаренном королевской семьей Катара в 2025 году, а на старом борте.

Как пишет The Wall Street Journal, это решение было принято после того, как американские чиновники получили от Израиля разведданные об угрозе покушения со стороны Ирана. По словам источников газеты, эта угроза не была признана вполне реальной. Тем не менее получения этих сведений в условиях возобновленных боевых действий оказалось достаточно, чтобы Трамп сменил самолет, так как он был недостаточно оснащен с точки зрения безопасности, добавляет издание.

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