WSJ: США не считают реальной угрозу жизни Трампа от Ирана

Как пишет The Wall Street Journal, это решение было принято после того, как американские чиновники получили от Израиля разведданные об угрозе покушения со стороны Ирана. По словам источников газеты, эта угроза не была признана вполне реальной. Тем не менее получения этих сведений в условиях возобновленных боевых действий оказалось достаточно, чтобы Трамп сменил самолет, так как он был недостаточно оснащен с точки зрения безопасности, добавляет издание.