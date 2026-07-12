WSJ: угроза жизни Трампа со стороны Ирана могла быть надуманной

Американские власти изменили самолет для возвращения президента США Дональда Трампа из Турции после получения разведданных о возможной угрозе его безопасности. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, информация о вероятном покушении, якобы связанном с Ираном, не была признана полностью достоверной, однако стала основанием для дополнительных мер предосторожности.
По данным издания, Трамп прибыл в Турцию на новом президентском самолете, однако обратно вылетел уже на другом борту. Позже на авиабазе Милденхолл в Великобритании он пересел на Boeing, подаренный Катаром. Источники утверждают, что решение о смене воздушного судна было связано с недостаточным уровнем защитных систем на новом лайнере, особенно с учетом напряженной ситуации на Ближнем Востоке.
Собеседники газеты также считают, что президент США, вероятно, станет реже использовать самолет, переданный Катаром, во время зарубежных поездок. По их мнению, вопросы безопасности могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию этого воздушного судна в официальных визитах.
Ранее Трамп заявил, что оставил инструкции нанести мощный удар по Ирану в случае своего убийства.