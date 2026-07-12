WSJ: угроза жизни Трампа со стороны Ирана могла быть надуманной

По данным издания, Трамп прибыл в Турцию на новом президентском самолете, однако обратно вылетел уже на другом борту. Позже на авиабазе Милденхолл в Великобритании он пересел на Boeing, подаренный Катаром. Источники утверждают, что решение о смене воздушного судна было связано с недостаточным уровнем защитных систем на новом лайнере, особенно с учетом напряженной ситуации на Ближнем Востоке.