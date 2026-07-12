Хегсет пообещал Ирану «расплату» за атаку на судно в Ормузском проливе

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Ирану придется заплатить за атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X, назвав действия Тегерана «неудачным выбором».
Заявление Хегсета стало реакцией на пост пресс-службы Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) о новой волне ударов по Ирану. В сообщении CENTCOM уточняется, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал судно M/V GFS Galaxy, ходившее под флагом Кипра в акватории Ормузского пролива. В результате инцидента на борту вспыхнул пожар, один из членов экипажа числится пропавшим без вести.
В CENTCOM подчеркнули, что военные США продолжат снижать способность Ирана наносить удары по гражданским морякам и коммерческим судам, следующим транзитом через пролив. В ведомстве также отметили, что Тегерану была предоставлена еще одна возможность подтвердить соблюдение ранее достигнутых договоренностей, однако он вновь «потерпел неудачу».
По данным иранских агентств Mehr и Press TV, звуки взрывов были слышны в нескольких городах на юге страны — Чехбехаре, Конареке, Кенгане, Дире и Бушере, где расположена атомная электростанция, а также на острове Кешм.
До этого КСИР заявлял, что несколько судов, которые назвали «подстрекаемыми иностранцами», попытались пересечь Ормузский пролив по несанкционированному маршруту. По одному из них был открыт огонь. В связи с произошедшим КСИР объявил о закрытии пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регионе.
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