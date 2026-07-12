Хегсет пообещал Ирану «расплату» за атаку на судно в Ормузском проливе

До этого КСИР заявлял, что несколько судов, которые назвали «подстрекаемыми иностранцами», попытались пересечь Ормузский пролив по несанкционированному маршруту. По одному из них был открыт огонь. В связи с произошедшим КСИР объявил о закрытии пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регионе.