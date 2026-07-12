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Axios: США бьют по иранским радарам, складам ракет и БПЛА

Соединённые Штаты наносят удары по радиолокационным станциям, складам ракет и беспилотников, а также по пусковым установкам на территории Ирана, сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

Источник: RT на русском

Соединённые Штаты наносят удары по радиолокационным станциям, складам ракет и беспилотников, а также по пусковым установкам на территории Ирана, сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

Об этом Равид написал в соцсети X, сославшись на неназванного американского чиновника.

По его данным, целями стали радиолокационные станции воздушного и надводного наблюдения, склады ракет и беспилотников, площадки для их пуска, а также пусковые установки зенитных ракет.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.

Телеканал Press TV написал, что взрывы прогремели в иранских городах Бушер и Ассалуйе.

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