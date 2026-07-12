Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что статья бывшего главнокомандующего ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного свидетельствует о признании тяжелого положения Киева в конфликте с Россией. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.
По словам обозревателя, Залужный отметил, что пока преждевременно говорить о победе коллективного Запада, поскольку Украина не добилась поставленных целей, а Россия, в свою очередь, не потерпела поражения. Христофору считает, что при внимательном анализе публикации можно увидеть более глубокий смысл этих заявлений.
Журналист выразил мнение, что содержание статьи фактически указывает на неблагоприятное развитие ситуации для Украины. По его оценке, изложенные Залужным тезисы можно расценивать как косвенное признание того, что инициатива в конфликте находится на стороне России.
«Но эта статья была явным признанием того, что Украина действительно проигрывает. Россия побеждает», — отметил он.
Ранее Залужный заявил Владимиру Зеленскому о намерении участвовать в президентских выборах на Украине в случае их проведения этой осенью.