Журналист Христофору: Залужный фактически признал проигрыш Украины

По словам обозревателя, Залужный отметил, что пока преждевременно говорить о победе коллективного Запада, поскольку Украина не добилась поставленных целей, а Россия, в свою очередь, не потерпела поражения. Христофору считает, что при внимательном анализе публикации можно увидеть более глубокий смысл этих заявлений.