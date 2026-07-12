Хегсет заявил, что Тегеран платит за «плохой» выбор

По его словам, иранские власти «сделали плохой выбор и теперь платят за него».
Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции заявил об остановке судна в Ормузском проливе после предупреждений.
Глава военного ведомства США Пит Хегсет отреагировал на удары по Ирану, о нанесении которых объявило Центральное командование вооруженных сил.
По его словам, иранские власти «сделали плохой выбор и теперь платят за него».
Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции заявил об остановке судна в Ормузском проливе после предупреждений.