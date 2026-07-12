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Хегсет заявил, что Тегеран платит за «плохой» выбор

Глава военного ведомства США Пит Хегсет отреагировал на удары по Ирану, о нанесении которых объявило Центральное командование вооруженных сил.

Источник: AP 2024

По его словам, иранские власти «сделали плохой выбор и теперь платят за него».

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции заявил об остановке судна в Ормузском проливе после предупреждений.

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