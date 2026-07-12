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Хегсет утверждает, что Иран расплачивается за плохой выбор

Министр обороны США выступил с этим утверждением после начала новой волны американских ударов по республике.

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Министр обороны США Пит Хегсет после начала новой волны американских ударов по Ирану выступил с утверждением, что Тегеран расплачивается за плохой выбор.

«Иран сделал плохой выбор. Теперь они расплачиваются», — написал глава Пентагона в X.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале очередной волны ударов по Ирану. Как информировал со ссылкой на источники в американской администрации журналист портала Axios Барак Равид, целями стали радиолокационные станции, пункты хранения и запуска ракет и БПЛА, системы противовоздушной обороны.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил о предупредительных выстрелах по судну, которое пыталось пересечь Ормузский пролив по несанкционированному маршруту. Пролив в связи с инцидентом закрыт до дальнейшего уведомления, заявили в КСИР.

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