МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Тактика Киева по нанесению ударов по территории России лишь усугубляет положение самой Украины и не отвечает интересам даже ее западных союзников, заявил дипломат, бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден в эфире канала Going Underground.
«Факты таковы: на каждый удар украинского беспилотника по территории России Москва отвечает не дроном, а ракетой. Поэтому именно украинцы в этом конфликте страдают. В конечном счете это заведомо проигрышная позиция для Украины», — отметил эксперт.
По его словам, поддержка Западом действий киевского режима обусловлена неверным пониманием собственных национальных интересов. Дипломат подчеркнул, что США просто нерационально поддерживать интересы Украины в Донбассе и Черноморском регионе.
«У администрации Трампа узкий взгляд на национальные интересы США. Финансирование войны из-за того, кто именно будет контролировать Донбасс, не отвечает американским интересам. Донбасс не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам. Америке безразлично, кто контролирует этот регион. Точно так же для США не имеет значения, кто контролирует Крым, и кто имеет доступ к Азовскому морю», — подчеркнул Карден.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал конфликт на Украине «не нашей войной». Позже глава Белого дома даже добавил, что Соединенные Штаты не должны были вмешиваться в него.