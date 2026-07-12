Поддержка Украины со стороны Европы и США в нанесении ударов по российской территории не дала ожидаемого эффекта и может обернуться против самих западных стран. Об этом пишет издание Strategic Culture.
В материале указывается, что недавние атаки вооруженных сил Украины не приводят к значительным изменениям на поле боя. Автор отмечает, что Западу следует проявлять осторожность в этом вопросе, поскольку их план, вероятно, вернется к ним бумерангом. По его словам, противники Москвы рассчитывали на территориальные уступки со стороны России, но добиться этого им не удалось.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны коллективного Запада годами используют терроризм как инструмент борьбы с Москвой, руководствуясь принципом «все хорошо, если это против России». Глава государства также подчеркивал, что западные государства последовательно игнорируют подобные угрозы, когда они направлены против его страны.
В ответ на атаки ВСУ по российским гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по объектам инфраструктуры Украины — энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не раз акцентировал, что российская армия не наносит ударов по жилым домам и социальным учреждениям.
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