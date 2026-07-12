В материале указывается, что недавние атаки вооруженных сил Украины не приводят к значительным изменениям на поле боя. Автор отмечает, что Западу следует проявлять осторожность в этом вопросе, поскольку их план, вероятно, вернется к ним бумерангом. По его словам, противники Москвы рассчитывали на территориальные уступки со стороны России, но добиться этого им не удалось.