Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев: военные уничтожают БПЛА из стрелкового оружия, жертв нет

В Севастополе военные отражают атаку беспилотников вооружённых сил Украины.

В Севастополе военные отражают атаку беспилотников вооружённых сил Украины. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в районе Северной стороны и Балаклавского района системами ПВО и мобильными огневыми группами сбито четыре БПЛА.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет. Развожаев отметил, что для уничтожения вражеских целей используются различные средства поражения, включая стрелковое оружие.

Глава города призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях до окончания отражения атаки.

Ранее мы писали: Артамонов предупредил о ракетной угрозе: Липецкая область в «красной зоне».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше