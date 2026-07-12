Глава Пентагона назвал удары по Ирану расплатой за выбор Тегерана

«Иран сделал неудачный выбор. Теперь он расплачивается», — написал господин Хегсет в соцсети X в ответ на публикацию Центрального командования ВС США (CENTCOM) о новой серии ударов по Ирану.
В публикации CENTCOM указано, что удары США стали ответом на удар Ирана по контейнеровозу GFS Galaxy, который проходил через Ормузский пролив. На судне начался пожар, машинное отделение получило значительные повреждения. Один член экипажа пропал без вести.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива «до окончания вмешательства США в регионе».
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