В Днепропетровской области прогремела очередная серия взрывов

Очередная серия взрывов прозвучала в Днепропетровске и Днепродзержинске на фоне воздушной тревоги.
Об этом телеканал «Общественное» сообщил в своём Telegram-канале.
«В Днепропетровске прогремели взрывы… Повторные взрывы звучат в Днепропетровске», — говорится в публикации.
Также звуки взрывов слышали в Днепродзержинске.
Воздушная тревога в Днепропетровской области действует с 02:44 мск.
Ранее взрывы прогремели в Харькове.
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