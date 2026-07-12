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В Сирии при столкновении парома с мостом погибли дети

В Сирии при столкновении парома с мостом погибли два ребенка.

ДОХА, 12 июл — РИА Новости. По предварительным данным, два ребенка погибли при столкновении речного парома с мостом через реку Евфрат на востоке Сирии, сообщило агентство новостей SANA со ссылкой на службу гражданской обороны.

«Речной паром, на борту которого находились не менее 35 человек, столкнулся с военным мостом при переправе через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Два ребенка погибли», — уточнили спасатели.

При этом 15 человек, по данным сотрудников службы, удалось спасти.

Как отметил директор национальной больницы в Дейр-эз-Зоре Обейда Абдераззак, в госпиталь поступили семь пострадавших.

Поиски других пассажиров парома продолжаются.

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