Марочко: ВС РФ наступают сразу на двух участках у Иволжанского под Сумами

ЛУГАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Российские бойцы продолжают расширять зону контроля у Иволжанского Сумской области, наступая на запад и восток от поселения. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если говорить за Иволжанское, то здесь наши военнослужащие развивают успех как в западном, так и в восточном направлении. Рельеф местности сложный», — сказал он.
Об установлении контроля над Иволжанским в Сумской области в Минобороны РФ сообщили 24 июня. Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ за неделю расширили зону контроля у Иволжанского и наступают на соседнюю Писаревку.