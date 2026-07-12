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Марочко: ВС РФ наступают сразу на двух участках у Иволжанского под Сумами

Военный эксперт отметил, что российские силы наступают на запад и восток от поселения.

ЛУГАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Российские бойцы продолжают расширять зону контроля у Иволжанского Сумской области, наступая на запад и восток от поселения. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если говорить за Иволжанское, то здесь наши военнослужащие развивают успех как в западном, так и в восточном направлении. Рельеф местности сложный», — сказал он.

Об установлении контроля над Иволжанским в Сумской области в Минобороны РФ сообщили 24 июня. Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ за неделю расширили зону контроля у Иволжанского и наступают на соседнюю Писаревку.