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Грядет жесткий ответ: Иран не простит атаки США во время похорон Хаменеи

США после ударов по Ирану во время похорон аятоллы Хаменеи заявили, что режима прекращения огня больше не будет. Политолог Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, чем была вызвана агрессия Штатов.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану во время похорон аятоллы Хаменеи. Ответом стали атаки по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, чем была вызвана агрессия США.

«Эскалация конфликта на Ближнем Востоке была прогнозируемой, но мало кто предполагал, что война начнется настолько неожиданно, что американцы начнут бить по Ирану, не дожидаясь завершения похорон Хаменеи», — отметил он.

По словам политолога, причиной удара стали сами похороны, которые продемонстрировали сплочение иранского народа.

«Похороны Хаменеи стали не просто ритуалом, но политической акцией, которая показала сплочение иранского народа, его решимость бороться до конца. Это вызвало озлобленность у США. Они не могут простить и согласиться с тем, что похороны — это важный символ для иранского народа, что во время похорон, как политической акции, высказывалась решимость бороться с США, что похороны превратились в антиамериканскую акцию. Собственно говоря, именно поэтому США поспешили снова наносить удары по Ирану. Они снова начали вот эту бомбёжку, даже не дождавшись, когда похороны закончатся, что говорит об антигуманном характере», — объяснил эксперт.

Перенджиев поделился мнением, что на фоне возобновившихся атак переговоры между Ираном и США, о которых сообщили западные СМИ, выглядят маловероятными.

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