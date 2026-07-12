Грядет жесткий ответ: Иран не простит атаки США во время похорон Хаменеи

«Похороны Хаменеи стали не просто ритуалом, но политической акцией, которая показала сплочение иранского народа, его решимость бороться до конца. Это вызвало озлобленность у США. Они не могут простить и согласиться с тем, что похороны — это важный символ для иранского народа, что во время похорон, как политической акции, высказывалась решимость бороться с США, что похороны превратились в антиамериканскую акцию. Собственно говоря, именно поэтому США поспешили снова наносить удары по Ирану. Они снова начали вот эту бомбёжку, даже не дождавшись, когда похороны закончатся, что говорит об антигуманном характере», — объяснил эксперт.