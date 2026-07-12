Линдси Грэм* посетил подземный завод дронов компании SkyFall на Украине

Помимо производственных линий, Грэм* ознакомился с работой SkyFall Academy. В академии готовят пилотов, техников и инструкторов, которые работают с беспилотными системами. После визита политик заявил журналистам, что украинские разработки в сфере дронов произвели на него сильное впечатление. По его словам, США совершили бы «огромную ошибку», если бы не стали развивать взаимодействие с Украиной в этой области.