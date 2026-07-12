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Линдси Грэм* посетил подземный завод дронов компании SkyFall на Украине

Сенатор США Линдси Грэм* во время поездки на Украину побывал на одной из площадок компании SkyFall, которая занимается разработкой и производством беспилотных систем. Он заявил, что Вашингтону необходимо расширять взаимодействие с Киевом в области подобных технологий.

Сенатору показали, как на предприятии создают тяжёлые дроны-бомбардировщики Vampire, известные как «Баба-яга», FPV-дроны разных модификаций и перехватчики P1-SUN. Ему также представили новые инженерные решения, которые, согласно компании, вскоре должны появиться на поле боя.

Помимо производственных линий, Грэм* ознакомился с работой SkyFall Academy. В академии готовят пилотов, техников и инструкторов, которые работают с беспилотными системами. После визита политик заявил журналистам, что украинские разработки в сфере дронов произвели на него сильное впечатление. По его словам, США совершили бы «огромную ошибку», если бы не стали развивать взаимодействие с Украиной в этой области.

А ранее сенатор Линдси Грэм* заявил, что Белый дом согласился поддержать законопроект об «адских» санкциях против России. По его мнению, пакет санкций должен дать Дональду Трампу «дополнительные инструменты для содействия прекращения конфликта». Законопроект предполагает введение 500% пошлины на импорт в США товаров из стран, которые покупают российские энергоносители.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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