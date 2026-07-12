Аналитик Макговерн: у США нет ни зенитных, ни других ракет для Украины

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что, по его мнению, Вашингтон не выработал долгосрочной стратегии по военной поддержке Украины. В эфире YouTube-канала он выразил мнение, что американская политика в этом направлении носит несистемный характер.
Эксперт также предположил, что у США практически не осталось ресурсов для дальнейших поставок отдельных видов вооружений Киеву. По его оценке, Украина не получит дополнительные ракеты Tomahawk и Patriot.
Макговерн считает, что сложное положение Украины связано в том числе с решениями американской стороны. Он также заявил, что украинская система противовоздушной обороны остается уязвимой, и подверг критике подход военного руководства США к планированию поддержки Киева.
Ранее в США назвали пустой тратой лицензию на Patriot для Украины.