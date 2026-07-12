Аналитик Макговерн: у США нет ни зенитных, ни других ракет для Украины

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что, по его мнению, Вашингтон не выработал долгосрочной стратегии по военной поддержке Украины. В эфире YouTube-канала он выразил мнение, что американская политика в этом направлении носит несистемный характер.