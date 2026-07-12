США вновь начали бомбить Иран после очередного закрытия Ормузского пролива

10 июля высокопоставленные американские чиновники сообщили журналистам, что Соединенные Штаты поставили Ирану ультиматум и требуют от него публичного заявления о прекращении нападений на суда в Ормузском проливе, а также о том, что все полосы движения по водному пути будут открыты без взимания платы.