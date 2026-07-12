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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у северных Курил

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Охотском море у северных Курил в ночь на воскресенье, 12 июля, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Источник: RT на русском

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Охотском море у северных Курил в ночь на воскресенье, 12 июля, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Об этом Семенова рассказала РИА Новости.

По её данным, эпицентр находился в 289 км северо-западнее необитаемого острова Онекотан.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 456 км под морским дном.

Она добавила, что в населённых пунктах Сахалина и Курил землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

9 июля землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Чехии.