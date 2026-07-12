Член пичугинской ОПГ пытался взыскать с СИЗО рубль за жару в камере

В 2023 году Верховный суд Коми приговорил Азизова к пожизненному лишению свободы за организацию убийств в составе «пичугинской» ОПГ, которой руководил бандит Юрий Пичугин. В августе 2025 года Азизову добавили еще 11 лет и штраф в два миллиона рублей за убийство в 2003 году брата лидера конкурирующей группировки в Сыктывкаре и организацию убийства в 2010 году начальника УФСИН по Омской области в Волгограде.