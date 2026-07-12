Iltalehti: Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких ж/д переходов

Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения на нескольких железнодорожных пунктах пропуска, сообщает финское издание Iltalehti.
Движение приостановлено через пункты пропуска Вартиус-Люття, Ниирала-Вяртсиля, Иматра-Светогорск, а также на станциях Выборг и Санкт-Петербург.
Как пишет Yle, власти Финляндии узнали о решении России закрыть движение по некоторым ж/д переходам в конце июня из СМИ. 9 июля финская сторона получила официальный документ.
МИД Финляндии считает, что решение российской стороны закрыть часть железнодорожных погранпереходов будет иметь незначительные последствия. Там пояснили, что важные железнодорожные грузы в основном проходят через пограничный пункт Вайниккала, который продолжает работу.
Россия приостановило пересечение границы на некоторых железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией с 1 июля. Сроки закрытия ж/д переходов неизвестны.