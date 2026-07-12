Поддержка Европой и Соединенными Штатами ударов ВСУ по территории Российской Федерации не принесла ожидаемого результата и может иметь обратный эффект для самих западных государств. Об этом в субботу, 11 июля, написало издание Strategic Culture.
— Недавние украинские атаки не приводят к значительным изменениям. Западу стоит быть осторожнее с этим. В данном вопросе их план, вероятно, прилетит им бумерангом, — сказано в статье.
Автор статьи указал, что поддерживаемые Западом атаки украинской армии на российские гражданские объекты обернулись провалом. Он пояснил, что противники России надеются на территориальные уступки с ее стороны, но им не удалось никак повлиять на данный вопрос.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору высказался, что экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей статье в британском издании Telegraph фактически признал, что Киев терпит поражение в конфликте с РФ.
Залужный опубликовал статью, где написал, что существует значительное напряжение в вопросе поддержки Украины со стороны Запада.