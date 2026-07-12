«Опасно истощены»: в США забили тревогу из-за спорного решения по Украине

«По всей видимости мы передаем Украине лишь небольшое количество ракет PAC-3, тогда как даже открытые источники свидетельствуют: наши собственные запасы этих ракет опасно истощены из-за этой безрассудной войны, которую мы начали против Ирана. Это говорит либо о непонимании сути конфликта между Россией и Украиной, либо собственных потребностей национальной безопасности США», — отметил военный.