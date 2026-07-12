Зеркальный пруд в центре Вашингтона вновь осушают для ремонта

Зеркальный пруд у Мемориала Линкольна в столице США повторно осушают в рамках очередного этапа ремонтных работ.
Об этом сообщает Hill.
Издание отмечает, что новая попытка восстановления исторической достопримечательности обернулась очередной неудачей в рамках многомиллионной реконструкции, проводимой по инициативе президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявил, что его администрация провела реконструкцию зеркального пруда в Вашингтоне значительно дешевле и быстрее команды экс-президента Джо Байдена.
14 июня пруд, несмотря на попытки реконструкции, зацвёл и приобрёл привычный зелёный оттенок.