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Зеркальный пруд в центре Вашингтона вновь осушают для ремонта

Зеркальный пруд у Мемориала Линкольна в столице США повторно осушают в рамках очередного этапа ремонтных работ.

Источник: RT на русском

Зеркальный пруд у Мемориала Линкольна в столице США повторно осушают в рамках очередного этапа ремонтных работ.

Об этом сообщает Hill.

Издание отмечает, что новая попытка восстановления исторической достопримечательности обернулась очередной неудачей в рамках многомиллионной реконструкции, проводимой по инициативе президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что его администрация провела реконструкцию зеркального пруда в Вашингтоне значительно дешевле и быстрее команды экс-президента Джо Байдена.

14 июня пруд, несмотря на попытки реконструкции, зацвёл и приобрёл привычный зелёный оттенок.

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