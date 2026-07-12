Врачи скорой помощи начнут работать по новому стандарту с сентября

Новый профессиональный стандарт для врачей скорой помощи, расширяющий их компетенции при чрезвычайных ситуациях, вступает в силу 1 сентября, сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Об этом Власов рассказал РИА Новости.
По его словам, документ отражает фактически сложившуюся практику, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций.
Теперь специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию.
«По сути, речь идёт о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня», — заключил Власов.
Ранее депутаты Госдумы предложили установить минимальные гарантии по зарплате для медицинских работников: врачам с высшим образованием — не ниже четырёх МРОТ, среднему и младшему персоналу — не ниже 2,5 МРОТ, следует из законопроекта.