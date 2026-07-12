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В МИД России сделали важное напоминание НАТО

Масленников: РФ не собирается нападать на НАТО, мы настроены на диалог.

Источник: Комсомольская правда

Россия не собирается нападать на НАТО. Москва открыта к диалогу при соблюдении принципа неделимости безопасности. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его», — сказал Масленников для РИА Новости.

По его словам, Североатлантический блок изначально настроен на конфронтацию, достижение своих целей силовыми методами и не готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности.

Масленников также напомнил, что Россия не раз заявляла о ненападении на НАТО и готовности к диалогу с учетом своих интересов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал чушью сведения о планах РФ напасть на Альянс.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к диалогу со всеми странами.

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