В МИД России сделали важное напоминание НАТО

«На самом деле НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его», — сказал Масленников для РИА Новости.
По его словам, Североатлантический блок изначально настроен на конфронтацию, достижение своих целей силовыми методами и не готов к сотрудничеству ради укрепления безопасности и стабильности.
Масленников также напомнил, что Россия не раз заявляла о ненападении на НАТО и готовности к диалогу с учетом своих интересов.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал чушью сведения о планах РФ напасть на Альянс.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к диалогу со всеми странами.
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