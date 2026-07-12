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Глава Пентагона объяснил причину новых ударов США по Ирану

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал причиной американских ударов по Ирану «плохой выбор» Тегерана.

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал причиной американских ударов по Ирану «плохой выбор» Тегерана.

Об этом Хегсет написал в соцсети X.

«Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят», — написал он.

Ранее в КСИР заявили о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.

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