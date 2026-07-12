Глава Пентагона объяснил причину новых ударов США по Ирану

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал причиной американских ударов по Ирану «плохой выбор» Тегерана.
Об этом Хегсет написал в соцсети X.
«Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят», — написал он.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.
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