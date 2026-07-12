Специалист Абдуллаева: нельзя употреблять домашние консервы с признаками вздутия

«Именно в таких продуктах при отсутствии кислорода могут создаваться условия для развития бактерии Clostridium botulinum, которая вырабатывает один из самых сильных природных токсинов. Главная опасность ботулизма заключается в том, что токсин не изменяет вкус, запах и внешний вид продукта. Поэтому даже если содержимое банки кажется абсолютно нормальным, это не гарантирует его безопасность», — добавила Абдуллаева.