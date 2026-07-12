Специалист Абдуллаева: нельзя употреблять домашние консервы с признаками вздутия

Домашние консервы могут храниться достаточно долго, однако универсального срока для всех видов заготовок не существует. Он зависит от состава продукта, технологии приготовления, качества стерилизации и условий хранения.
Об этом в беседе с RT рассказала доктор биологических наук, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.
«Даже идеально приготовленные консервы со временем теряют вкусовые качества и пищевую ценность, поэтому важно соблюдать рекомендуемые сроки и регулярно проверять состояние банок. Самыми устойчивыми к хранению считаются варенье, джемы, повидло и компоты с высоким содержанием сахара, а также маринованные овощи, приготовленные с достаточным количеством уксуса», — перечислила она.
Отмечается, что такие заготовки при правильном хранении сохраняют качество в среднем от одного года до двух.
«Соленья, овощные салаты, лечо, аджика и другие овощные консервы лучше употребить в течение 8—12 месяцев. Домашние мясные, рыбные и грибные консервы рекомендуется хранить не более года, поскольку именно они относятся к категории продукции с наиболее высоким микробиологическим риском», — предупредила специалист.
Не менее важны и условия хранения, добавила эксперт.
«Оптимальная температура составляет от +5 до +15 °C, хотя большинство домашних заготовок допускается хранить при температуре до +20 °C. Лучшее место — сухой погреб, подвал или кладовая без доступа солнечного света. Если такой возможности нет, подойдёт шкаф в прохладной части квартиры, расположенный вдали от батарей отопления, духовки и других источников тепла», — посоветовала собеседница RT.
По её словам, при хранении необходимо периодически осматривать банки.
«Крышка должна оставаться слегка вогнутой и плотно прилегать к горлышку. Любые признаки вздутия, подтекания, коррозии, нарушения герметичности, помутнения рассола, появления пузырьков газа, пены или плесени свидетельствуют о том, что продукт испорчен и употреблять его нельзя», — подчеркнула специалист.
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Особого внимания требуют домашние консервы с низкой кислотностью — мясные, рыбные, грибные, а также некоторые овощные заготовки без добавления достаточного количества уксуса, предупредила она.
«Именно в таких продуктах при отсутствии кислорода могут создаваться условия для развития бактерии Clostridium botulinum, которая вырабатывает один из самых сильных природных токсинов. Главная опасность ботулизма заключается в том, что токсин не изменяет вкус, запах и внешний вид продукта. Поэтому даже если содержимое банки кажется абсолютно нормальным, это не гарантирует его безопасность», — добавила Абдуллаева.
Чтобы снизить риск, важно строго соблюдать технологию домашнего консервирования: тщательно мыть овощи и фрукты, использовать только свежие продукты без признаков порчи, стерилизовать банки и крышки, соблюдать рецептуру, особенно количество соли, сахара и уксуса, а также достаточное время термической обработки, посоветовала она.
«После вскрытия банки условия хранения меняются. Независимо от вида заготовки продукт необходимо сразу убрать в холодильник и употребить в течение 2—5 суток. При этом доставать содержимое следует только чистыми столовыми приборами, чтобы не занести микроорганизмы, способные ускорить порчу продукта», — объяснила специалист.
Если банка вызывает хотя бы малейшие сомнения — вздулась крышка, появился необычный запах, изменился цвет или консистенция содержимого, — такой продукт необходимо без сожаления утилизировать, порекомендовала она.
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