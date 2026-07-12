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Артиллерия и операторы БПЛА «Востока» уничтожили свыше 50 солдат ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что расчеты последовательно атаковали живую силу противника на маршрутах движения и в местах ее сосредоточения.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» уничтожили свыше 30 солдат ВСУ в Запорожской области, еще 20 человек уничтожены в результате действий операторов беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 нанесли серию ударов по опорным пунктам и маршрутам перемещения живой силы ВСУ. В результате боевой работы уничтожены более 7 опорных пунктов и свыше 30 боевиков», — говорится в сообщении.

Операторы БПЛА обнаружили передвижение нескольких групп ВСУ в лесополосах.

«Расчеты последовательно атаковали живую силу противника на маршрутах движения и в местах ее сосредоточения, не позволив завершить переброску. В результате ударов уничтожены более 20 боевиков украинского режима. Действия операторов БПЛА сорвали усиление передовых позиций ВСУ и снизили возможности противника по удержанию оборонительных рубежей на данном участке», — отметили в министерстве.

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